Представлена видеокарта GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6

Довольно неожиданно производителей видеокарт постиг дефицит памяти стандарта GDDR5. Недолго думая, производители решили устанавливать в устройства стандарт памяти GDDR6. И поэтому на днях ведущие компании, занимающиеся выпуском подобной продукции, представили свои первые видеокарты с новым стандартом памяти. Особенно на этом фоне выделяются сразу четыре видеокарты от MSI.

GeForce GTX 1650 D6 Gaming X – флагманский вариант, который считается эталоном производительности в этой серии. Базовая частота, на которой работает графический чип – 1 410 МГц, но его не трудно поднять до значения 1 710 МГц. Для охлаждения столь высокопроизводительного продукта служат два вентилятора MSI TORX 3.0, которые благодаря интересной конструкции, создают мощный воздушный поток, призванный эффективно охлаждать нагревающиеся элементы. Также есть RGB-подсветка из светодиодов, настраивается которая с помощью утилиты MSI Dragon Center.

Второй вариант – GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS, также, как и флагман, работает на частоте 1 410 МГц. Разогнать данную конструкцию можно до 1 620 МГц в автоматическом режиме. Для охлаждения видеокарты используются два мощных кулера. Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX имеет тактовую частоту – 1 590 МГц, что немного меньше от более производительных ускорителей, потому как это уменьшенный форм-фактор. В систему охлаждения входит один-единственный вентилятор.

GeForce GTX 1650 D6 LP – низкопрофильная видеокарта, охлаждение которой происходит за счет двух малогабаритных вентиляторов. В комплекте с данным вариантом видеокарты идут кронштейны двух видов. Это позволяет устанавливать данный видеоускоритель как в низкопрофильный, так и обычный корпус. Все четыре видеокарты имеют по 4 ГБ памяти стандарта GDDR6, а также пропускную способность 12 Гбит/сек. В купе со 128-битой шиной, общая пропускная способность достигает 192 Гбайт/с, а это уже на 64 Гбайт/с больше, нежели устройства с памятью стандарта GDDR5.

Если говорить о других устройствах, то INNO3D представила лишь две видеокарты. Вариант GeForce GTX 1650 D6 TWIN X2 OC имеет два мощных вентилятора, базовая частота составляет 1 410 МГц, а в разогнанном состоянии может достигать 1 620 МГц. Укороченный вариант от INNO3D – GeForce GTX 1650 Compact, получил лишь один вентилятор, но увеличенный в диаметре. Максимальная частота данной конструкции составляет 1 590 МГц, пропускная способность при 4 ГБ памяти стандарта GDDR6 – 12 Гбит/с, ширина шины – 128 бит.

А вот о видеокартах от Gigabyte подтвержденной информации пока нет. Но судя по изображениям, которые были опубликованы в сети, речь идет о трех видеокартах, причем одна из них будет представителем новой линейки – EAGLE. Исходя из такой тенденции, которая подразумевает замену памяти стандарта GDDR5 на GDDR6, мы получаем более интересные устройства. Если верить результатам тестирования, то такая замена приводит к увеличению производительности в среднем на 6%.