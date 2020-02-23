Появилась возможная дата анонса GTA 6
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Новости

Появилась возможная дата анонса GTA 6

Один из пользователей GTA Forums под никнеймом Gonnaenodaethat заявил, что получил от надёжных источников дату анонса Grand Theft Auto 6.

Ранее инсайдер создавал на форуме темы и сообщения в зашифрованном виде, одна из таких называет 3/20. Форум достаточно популярный, а его модераторы банят пользователей, которые публикуют недостоверную информацию, но Gonnaenodaethat никто не трогает. Кроме того, множество тем было закреплено администрацией форума.

Gtaforums

Интересно и то, что сайт GrandTheftAuto6.net автоматически перенаправляет на домен GTAForums, а до этого редирект осуществлялся на самого Gonnaenodaethat. Стоит предположить, что аккаунт принадлежит администрации сайта.

Стоит отметить, что тот же пользователь публиковал дату выхода Red Dead Redemption 2 для PC, которая оказалась правдивой.

Сама студия Rockstar Games никак не комментирует слухи и информацию о новой части GTA.

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