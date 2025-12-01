Индия обязала встраивать гос-приложение в смартфоны

Reuters сообщает, что власти Индии обязали производителей смартфонов встроить в новые устройства государственное приложение Sanchar Saathi. Документ не публиковали публично, а только разослан компаниям напрямую. На внедрение дали 90 дней.

Приложение нужно для борьбы с мошенничеством: оно показывает подозрительные звонки, позволяет блокировать украденные смартфоны и проверяет серийные номера. Пользователь не сможет удалить или отключить Sanchar Saathi — это условие прописано отдельно.

По данным Counterpoint, требование может вызвать конфликт с Apple. Компания исторически отказывалась ставить неудаляемые гос-приложения, и теперь ей предстоит искать компромисс. Аналитики предполагают, что Apple попробует добиться варианта, при котором приложение не будет встроено жёстко, а предложено для скачивания при первом запуске.

Индия остаётся одним из крупнейших мировых рынков мобильной связи: в стране больше 1,2 млрд абонентов и около 735 млн смартфонов. Такая база делает решение властей критически важным для всех производителей.