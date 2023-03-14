Популярность техники из России и СНГ увеличилась до 1,5 раза, при этом холодильное оборудование и плиты являются лидерами продаж. Как сообщается, продажи товаров локального производства из этих стран в пяти ключевых категориях выросли на 34% относительно предыдущего года. Доля компаний из России, Беларуси и Узбекистана в натуральном выражении приблизилась к 40% в плитах, морозильных камерах и ларях. В М.Видео-Эльдорадо продажи основных брендов из России и СНГ увеличились примерно в 1,5 раза. Среди наиболее популярных торговых марок – Atlant, «Витязь», Gefest, Darina, Artel, Flama, Elikor, «Бирюса».

Бытовая техника из России, Беларуси и Узбекистана представлена преимущественно в крупногабаритных категориях для дома и кухни. Основные продажи таких товаров на российском рынке сосредоточены в холодильниках, морозильных камерах и ларях, различных видах плит, кухонных вытяжках и стиральных машинах. По оценке М.Видео-Эльдорадо, общий объем продаж в прошлом году по России составил 2,3 млн штук. Средняя доля брендов из России и ближнего зарубежья в пяти данных категориях на рынке достигла почти 22%.

Наиболее крупной категорией по объему приобретенной техники брендов из России и СНГ являются плиты, где первым на российском рынке является белорусский Gefest, а в число лидеров входят российские Darina и Flama. Белорусский «Атлант» вошел в топ-5 категории холодильников и занял заметную долю в стиральных машинах и морозильных камерах.

В 2022 году в лидирующую группу в продажах М.Видео-Эльдорадо кроме брендов Novex и Hi (оба принадлежат М.Видео-Эльдорадо) вошли белорусский «Витязь» и узбекский Artel.