Пользователи жалуются на «синий экран смерти» после обновления Windows 11

Недавно выпущенное мартовское обновление KB5035853 для Windows 11 разочаровало пользователей, так как привело к возникновению серьезных ошибок, вплоть до «синего экрана смерти».

Точную причину данных проблем пока что установить сложно, так как коды ошибок различаются от случая к случаю. Например, нередко возникает проблема «Thread Stuck in Device Driver», что может указывать на неполадки в работе видеокарты. Также упоминаются ошибки, связанные с работой процессора, в частности DPC_WATCHDOG_VIOLATION.

Кроме «синего экрана смерти», пользователи Windows 11 сообщают о снижении скорости работы устройств, непредвиденных перезагрузках, сбоях при печати и других программных ошибках после установки обновления.