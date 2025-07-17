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В России стартовали продажи POCO F7 с чипом Snapdragon 8s Gen 4 и АКБ на 6500 мАч

К нам приехала европейская версия с урезанной батареей и другим стандартом защиты от воды и пыли.

В России начались продажи смартфона POCO F7. На отечественный рынок поступила европейская модификация, которая отличается сниженной до 6500 мАч емкостью батареи и другим стандартом защиты от воды и пыли (IP68 вместо IP69).

POCO F7 получил большой 6,83-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит. Основная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX882 с OIS.

«Сердцем» смартфона стал субфлагманский чип Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Его дополняют до 16 ГБ оперативной (LPDDR5X) и до 512 ГБ постоянной памяти (UFS 4.1).

На российском рынке доступны все три расцветки: черная, белая и серебристая. С 17 июля по 3 августа POCO F7 будет продаваться по сниженным ценам:

  • POCO F7 (12/256 ГБ) — 36 990 рублей
  • POCO F7 (16/512 ГБ) — 41 990 рублей
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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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