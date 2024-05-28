Пиратский экшен Skull and Bones станет бесплатным на неделю

Компания Ubisoft заметила, что далеко не каждый пользователь готов заплатить 70 долларов за «настоящий продукт AAAA-уровня», так что пиратский экшен Skull and Bones станет временно бесплатным. С 30 мая по 6 июня любой желающий сможет опробовать весь контент, а после сохранить достигнутый прогресс. Только вот для переноса персонажа придется купить полную версию.

Напомним, что Skull and Bones вышла 16 февраля этого года на ПК (через EGS и Ubisoft Connect), а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На данный момент в игре стартовал второй сезон «Chorus of Havoc», разбитый на четыре эпизода. Постепенно, начиная с 28 мая, разработчики будут добавлять новое оружие, косметику, корабли и активности. А главным событием апдейта станет встреча с боссом — близнецами Хубак.