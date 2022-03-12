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Новости

PayPal заблокирует кошельки российских пользователей

Платежный сервис PayPal заявил о блокировке российских счетов. Закрытие кошельков произойдёт 18 марта. До этого момента пользователям рекомендуется вывести свои средства на банковский счёт.

Сервис выпустил предупреждение о блокировке ещё 5 марта. В тот день для новых пользователей из России был закрыт доступ для регистрации, а также выпущено уведомление, что средства будут доступны для вывода «в течение определенного периода времени».

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Источник:
PayPal
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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