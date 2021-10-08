Опубликованы возможные характеристики новых MacBook Pro на процессорах M1X

В этом месяце ожидается презентация ноутбуков MacBook Pro на новых процессорах M1X от Apple. О них известно довольно много, но пока всё ограничивается слухами. И вот в сети появились новые данные.

Свежая утечка от инсайдера Маджина Бу показывает некоторые характеристики будущих ноутбуков. Снимок сделан на iPhone, который подключён к ноутбуку.

It's legit.



32GB of RAM is an option, just not used on this one specifically https://t.co/exeO6Si0lQ — McGuire Wood 🪐 (@Jioriku) October 7, 2021

На изображении фигурирует название Apple M1X. Там же указан объём ОЗУ — 16 ГБ, а также 512 ГБ встроенной памяти. При этом утверждается, что максимальный объём «оперативки» составит 32 ГБ.

Как ожидается, новые «прошки» покажут 19 или 26 октября. А вот продажи наверняка стартуют уже в будущем месяце.