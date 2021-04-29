Официальные документы правительства РФ написаны «Пушистиком» в пиратском Word

Специалист в области открытых данных Иван Бегтин обратил внимание, что документы для нового закона о просветительской деятельности в России созданы в пиратской версии Microsoft Word, а автором их указан «Пушистик». Кто он — неизвестно.

Эти документы опубликованы на официальном сайте правительства России. Речь идёт о документе «ФЭО просветит деятельность (размещение).docx».

Данные об авторе есть в «Свойствах» файла, они находятся на вкладке «Подробнее». Там указано, что автором документа выступает «Пушистик», а ещё — что документ создан в пиратской версии Microsoft Word из сборки SPecialiST RePack.

Отметим, что в госслужбах России активно внедряют свободные аналоги программ Microsoft, но тут видимо что-то пошло не так.