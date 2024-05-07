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Официальный редактор модов REDkit появится в The Witcher 3 до конца мая

Фото аватара
Иван Гвоздь сегодня в 17:02

Студия CD Projekt Red анонсировала в соцсетях, официальный редактор модификаций REDkit для The Witcher 3: Wild Hunt, который появится уже 21 мая 2024.

Утилита будет доступна бесплатно через Steam, Epic Games Store и GOG для всех, кто владеет самой игрой. Но, к сожалению, выйдет только на ПК.

CD Projekt Red анонсировала REDkit в ноябре 2023 года, заявив, что «он позволит создавать что-то совершенно новое или редактировать существующие квесты и контент». То есть, буквально изменять практически все содержимое игры, что явно вдохнет в нее новую жизнь.

Приложение сейчас уже доступно в раннем доступе.

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