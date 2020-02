Обновление Windows 7 ломает «выключатель» компьютера

Как мы знаем, поддержка ОС Windows 7 от Microsoft закончилась еще 14 января. Поддержка закончилась, а вот проблемы только начались. Не первый раз в сети появляются обсуждения, которые касаются различных проблем. Так, после обновления, которое вышло в последний день поддержки, то есть 14 января, обои на персональных компьютерах пользователей превратились в черный фон.

Тогда эта проблема была решена достаточно быстро, но как говорится, осадок остался. И это было только начало. Сейчас пользователи, причем массово, начали жаловаться на новую проблему, с которой они столкнулись. Речь идет о выключении компьютера, когда после такой попытки появляется сообщение о невозможности сделать это.

Подобные обсуждения уже заполонили социальные сети, Reddit и Twitter. Многие попросту не понимают, в чем может быть причина, да и сам производитель пока не может ничего внятного предложить. Вероятно, многим придется ждать официального заявления представителей Microsoft и выпуск апдейта.

Сама проблема проявляется следующим образом: в момент перезагрузки или выключения устройства, на экране появляется сообщение – «You don’t have permission to shut down this computer». Это означает, что у пользователя нет прав на выключение устройства. По всей видимости, данная проблема связана с некорректной работой User Account Control (Управление учетными записями). Представители Microsoft знают о проблеме и уже работают над ее решением.