NYT: Apple и Google ведут переговоры об интеграции нейросети Gemini в iPhone

Apple ведет переговоры с Google об использовании модели генеративного искусственного интеллекта Gemini в своем следующем iPhone.

Источники, близкие к переговорам, утверждают, что дискуссии еще на начальном этапе и окончательные параметры соглашения пока не определены. Отмечается, что Apple рассматривает варианты сотрудничества и с другими разработчиками ИИ.

Тим Кук, генеральный директор Apple, ранее раскрыл планы по внедрению новых функций на основе генеративного ИИ в 2024 году. Конкуренты Apple в лице Samsung и Google уже внедрили модель Gemini в свои последние устройства.

Ранее журналист Bloomberg Марк Гурман, ссылаясь на анонимные источники, также сообщил о возможном сотрудничестве между Apple и Google, которое может иметь значительное влияние на индустрию ИИ. По словам информаторов, соглашение между компаниями позволит реализовать инновационные функции в iPhone с новой операционной системой iOS 18.