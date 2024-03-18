Apple хочет интегрировать нейросеть Google Gemini в iPhone

Apple ведет переговоры с Google об интеграции в iPhone искусственного интеллекта Gemini. Об этом рассказал инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на анонимные источники.

По словам людей, знакомых с ситуацией, Apple и Google готовят соглашение, которое «встряхнет индустрию искусственного интеллекта». Купертиновцы хотят с помощью Gemini реализовать некоторые новые функции, которые появятся на iPhone с iOS 18.

Гурман также уточнил, что согласно заявлениям некоторых источников, Apple также недавно провела переговоры с OpenAI и рассмотрела возможность использования ее модели.

При этом пока Apple и Google не определились с точными условиями соглашения об искусственном интеллекте, как и с тем, как его реализовать. Однако, разговоры о соглашении могут свидетельствовать о том, что Apple не так уж далеко продвинулась в своих усилиях в области искусственного интеллекта.