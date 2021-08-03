Новые чипы Apple увеличат емкость аккумулятора iPhone

Еще в июне был опубликован новый патент Apple, который предполагает использование интегрированных пассивных устройств (IPD). Это позволит компании увеличить автономность работы новых смартфонов.

Из отчета о цепочке поставок становится ясно, что Apple будет масштабировать использование этой технологии. Купертиновцы уже одобрили план TSMC по массовому производству IPD. Скорее всего, спрос на эти чипы на рынке в ближайшее время резко вырастет.

По сути, IPD — это способ вместить больше технологий в микросхему и сделать устройство компактнее и мощнее. Свободное место Apple собирается использовать для более крупных батарей, за счет чего вырастет емкость аккумулятора. Планируется, что чипы будут внедрятся в iPhone, iPad и MacBook. Однако, навряд ли компания успеет воплотить это в ближайшей линейке iPhone 13/iPhone 12 Xs.