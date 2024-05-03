Новинки игр за сегодня: аркадная Feather Party и парадоксальная Ingression

Сегодня никаких громких релизов. Только несколько кооперативных аркад в раннем доступе, необычный пиксельный платформер, рогалик в духе shoot ’em up и загадочное приключение с головоломками.

Feather Party

Разработчики из threeW выпустили в ранний доступ аркаду про цыплят для 8 игроков — Feather Party. На данный момент в ней уже есть 14 динамичных мини-игр, но авторы на этом не остановятся. Кроме соревнований можно побегать по стартовому острову и поиграться с внешностью нашего пернатого аватара.

Ingression

Ingression — это по-настоящему парадоксальный платформер, который на первых порах ломает мозг. Нам предстоит играть за воровку, которая живет в 2442 году, в разрушенной Галактической Империи. Именно от ее лица мы будем перемещаться через бесшовные порталы из настоящего в будущее, чтобы спасти мир от временного парадокса.

The Braves

The Braves — это бесконечные враги, выбор из разных персонажей, могущественные комбинации умений и другие фишки жанра shoot ’em up. Минималистичная и бесплатная игра от студии 101XP не похвастается глубокими механиками, но точно затянет на пару вечеров. Тем более, тут можно не только сражаться, но и строить поселение, заниматься крафтом и фармить ачивки.

Seal: WHAT the FUN

Выше мы уже упомянули одну кооперативную аркаду, но не будем на этом останавливаться. Seal: WHAT the FUN — это еще одна вечеринка в стиле Fall Guys с мини-играми, которые займут не более 10 минут и вместят сразу 20 человек. Конечно же не обошлось без кастомизации персонажей и различных визуальных эффектов.

Tempus Bound

Завершает нашу подборку художественный пиксельный платформер Tempus Bound с головоломками, проработанной физикой и уклоном в бег. По сути мы играем за странный гибрид из лисы, совы и кустарника, который путешествует по миру из болот и заброшенных храмов, чтобы дойти до точки назначения.