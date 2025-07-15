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Ноутбук Inferit Mercury включен в реестр отечественной продукции Минпромторга

Он поставляется с предустановленной российской ОС «МСВСфера».

Ноутбук Inferit Mercury от российского разработчика «Инферит» (входит в ГК Softline) включен в реестр отечественной продукции Минпромторга. Об этом рассказали в пресс-службе Softline.

Отечественный ноутбук Inferit Mercury получил:

  • 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920×1080 пикселей.
  • Процессор Intel Core i5-1334U.
  • SSD на 512 ГБ.
  • 8 ГБ оперативной памяти DDR4 (с возможностью расширения до 32 ГБ).
  • 2-мегапиксельную камеру со шторкой.
  • Широкий набор портов: три USB-A (один из них USB 3.2 Gen2), один USB-C, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Ethernet RJ45, аудиовход и кардридер 6-в-1.
  • Поддержку Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2.

Весит устройство 1,7 кг, корпус сделан из алюминия и пластика. Inferit Mercury может поставляться с предустановленной российской ОС «МСВСфера». Она также включена в соответствующий реестр Минпромторга.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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