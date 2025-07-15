Ноутбук Inferit Mercury включен в реестр отечественной продукции Минпромторга

Ноутбук Inferit Mercury от российского разработчика «Инферит» (входит в ГК Softline) включен в реестр отечественной продукции Минпромторга. Об этом рассказали в пресс-службе Softline.

Отечественный ноутбук Inferit Mercury получил:

15,6-дюймовый экран с разрешением 1920×1080 пикселей.

Процессор Intel Core i5-1334U.

SSD на 512 ГБ.

8 ГБ оперативной памяти DDR4 (с возможностью расширения до 32 ГБ).

2-мегапиксельную камеру со шторкой.

Широкий набор портов: три USB-A (один из них USB 3.2 Gen2), один USB-C, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Ethernet RJ45, аудиовход и кардридер 6-в-1.

Поддержку Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2.

Весит устройство 1,7 кг, корпус сделан из алюминия и пластика. Inferit Mercury может поставляться с предустановленной российской ОС «МСВСфера». Она также включена в соответствующий реестр Минпромторга.