Начались продажи умной колонки «Капсула»

Сегодня стартовали продажи умной колонки «Капсула» от Mail.ru Group в онлайн-формате. Данный аппарат позволяет звонить онлайн, с помощью аккаунта во «ВКонтакте». Как сообщили в пресс-службе компании, Mail.ru Group открыла продажи умной колонки с голосовым ассистентом «Маруся». Заказать можно со страницы продукта. Есть возможность воспользоваться магазинами партнеров.

Представители компании отмечают, что это первая отечественная колонка, которая получила функцию онлайн-звонков. Звонить, как говорилось ранее, можно посредством аккаунта ВК друзьям в социальной сети. Но это не все, что умеет «Капсула». Она может быть интегрирована с системой «умного дома», а поэтому без проблем можно управлять электрическими приборами, розетками и прочей техникой. Если говорить о партнерах, то в создании участвовали «Ростелеком», а также Redmond.

С умной колонкой «Капсула» пользователь сможет слушать музыку из собственных листов в ВК, а также получать рекомендации. Разработчикам удалось внедрить такую функцию, как дополненная аудиореальность, а шесть встроенных микрофонов позволяют распознавать речь. На рынке умная колонка будет доступна в белом и черном цвете, ее стоимость составит 7 990 рублей. Кроме официального магазина, «Капсулу» можно приобрести в «М.Видео», «Связного», «Ростелекома», «Мегафона», а также на Ozon и AliExpress.