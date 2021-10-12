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Новости

Mail.ru Group сменит название на VK

Группа компаний Mail.ru Group сменит название на VK, что позволит подчеркнуть единство продуктов и сервисов.

Единый бренд компании подчеркнет все возможности, которые дает наша экосистема: общение и игры, образование, доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки, все возможности для бизнеса и многое другое.

Гендиректор компании Борис Добродеев

Как ожидается, ребрендинг будет постепенным, при этом Mail.ru Group уже обзавелась обновлённым логотипом VK, который теперь является фирменным знаком компании.

Новая монограмма стала строже, геометричнее и сбалансированнее. Помимо формы обновился и цвет — синий стал более ярким и заметным. Мы отказались от «клюва» на центральном штрихе, чтобы добиться большей типографичности: теперь V и K, стоящие в основе символа, считываются более явно.

Из сообщения компании
Источник:
VK

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