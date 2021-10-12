Группа компаний Mail.ru Group сменит название на VK, что позволит подчеркнуть единство продуктов и сервисов.

Единый бренд компании подчеркнет все возможности, которые дает наша экосистема: общение и игры, образование, доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки, все возможности для бизнеса и многое другое. Гендиректор компании Борис Добродеев

Как ожидается, ребрендинг будет постепенным, при этом Mail.ru Group уже обзавелась обновлённым логотипом VK, который теперь является фирменным знаком компании.