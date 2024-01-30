В России перестали работать сайты в зоне .ru

В доменной зоне .ru произошел массовый сбой. Большинство сайтов перестали открываться у пользователей.

Как ситуацию объясняет FASTVPS — один из крупнейших хостинг-провайдеров:

Наблюдаются проблемы в резовлинге доменов размещённых в зоне .RU. Проблемы заключаются в неправильной подписи зоны. В связи с этим, обращение к сайтам, размещенным в зоне .RU, может быть затруднено. Говорится в техническом сообщении FASTVPS.

На момент написания заметки идут восстановительные работы по устранению проблемы.

Обновлено в 22:30: Координационный сектор доменов сообщил о восстановлении работы зоны .ru. Однако некоторые сайты могут быть недоступны какое-то время.