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В России перестали работать сайты в зоне .ru

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Валентин Снежин сегодня в 20:29

В доменной зоне .ru произошел массовый сбой. Большинство сайтов перестали открываться у пользователей.

Как ситуацию объясняет FASTVPS — один из крупнейших хостинг-провайдеров:

Наблюдаются проблемы в резовлинге доменов размещённых в зоне .RU. Проблемы заключаются в неправильной подписи зоны. В связи с этим, обращение к сайтам, размещенным в зоне .RU, может быть затруднено.

Говорится в техническом сообщении FASTVPS.

На момент написания заметки идут восстановительные работы по устранению проблемы.

Обновлено в 22:30: Координационный сектор доменов сообщил о восстановлении работы зоны .ru. Однако некоторые сайты могут быть недоступны какое-то время.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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