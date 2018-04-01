Microsoft объединил Word, Excel и PowerPoint в одно приложение

Microsoft выпустила приложение, в котором объединила все функции из набора Microsoft Office.

Приложение так и называется Office. В нем можно выполнять любые задачи, которые до этого вы совершали в Word, Excel и PowerPoint. Там же есть облачное хранилище OneDrive.

В общем, более чем три в одном: от создания презентация до скана документов. Последняя функция осуществляется благодаря функции Office lens. Скан можно сделать с помощью камеры. Эта функция работает и в обратную сторону — превращает скан в электронный документ.Все готовые документы можно хранить в самом смартфоне или облаке.

Пока что приложение доступно только для смартфонов на Android. Для iOS оно появится позже, а сейчас находится на бета-версии.