Виртуальный помощник на «Госуслугах» рассказал о мировом заговоре с COVID-19 и QR-кодами

Несколько дней назад «Госуслуги» подверглись хакерской атаке, которая привела к сбоям в работе COVID-сертификатов. А вчера чат-бот Макс в ответ на вопросы о получении QR-кодов некоторое время говорил, что «коронавируса не существует», пользователей «развели», а QR-коды — «это часть планов мирового правительства».

На данный момент проблема исправлена, а в Минцифры заявили о мощнейшей хакерской атаке на сайт «Госуслуг». При этом робот Макс, как утверждается, не имеет доступа к личным данным. Отметим, что подробностей о том, кто стоит за атакой, пока нет.

Напомним, что ранее сообщалось о скором введении QR-кодов в транспорте. Проект закона уже разрабатывается, а в Татарстане это нововведение уже тестируют на всех видах транспорта.