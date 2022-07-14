Липецкий завод начнёт собирать российские электромобили Evolute

В сентябре завод «Моторинвест» в Липецке начнёт производство электромобилей под брендом Evolute. В этом же месяце автомобили начнут поступать в продажу.

Evolute i-Van / Evolute i-Jet / Evolute i-Pro

До конца 2022 года должно стартовать производство автомобилей из пяти моделей с двигателями мощностью от 110 до 510 кВт:

Седан Evolute i-Pro;

Минивэн Evolute i-Van;

Кроссовер Evolute i-Joy;

Кроссовер Evolute i-Jet;

Один неизвестный кроссовер.

Под Evolute будут выпускаться электромобили китайской компании Sokon (Dongfeng Motor). Так, оригиналом i-Pro является Dongfeng Aeolus E70 с запасом хода 470 км, а под i-Joy скрывается Dongfeng DFSK Seres 3.

Evolute i-Jet — кроссовер Seres SF5 образца 2019 года

В планах Минпромторга локализовать до 2033 года производство большинства компонентов и выпустить более 242 000 электромобилей.

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