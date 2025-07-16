Li Auto представила электрический минивэн i8

Li Auto раскрыла подробности о новой модели i8 — электрическом минивэне, сочетающем черты семейства L и флагманской модели Mega. Предварительные заказы откроются 17 июля, продажи стартуют 29 июля, сообщает CarNewsChina.

О новинке стало известно ещё в феврале. Визуально i8 сочетает силуэт моделей L-серии с элементами дизайна Mega: задняя часть напоминает кроссоверы бренда, тогда как перед оформлен с характерной светодиодной полосой под лобовым стеклом. По пропорциям ближе всего к L9.

Модель оснащена 536-сильным электроприводом, полным приводом и заявленным запасом хода до 720 км. Максимальная скорость — 180 км/ч.