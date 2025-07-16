Новости

Li Auto представила электрический минивэн i8

Старт предзаказов с 17 июля.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 08:57

Li Auto раскрыла подробности о новой модели i8 — электрическом минивэне, сочетающем черты семейства L и флагманской модели Mega. Предварительные заказы откроются 17 июля, продажи стартуют 29 июля, сообщает CarNewsChina.

О новинке стало известно ещё в феврале. Визуально i8 сочетает силуэт моделей L-серии с элементами дизайна Mega: задняя часть напоминает кроссоверы бренда, тогда как перед оформлен с характерной светодиодной полосой под лобовым стеклом. По пропорциям ближе всего к L9.

Li Auto представила электрический минивэн i8
Li Auto представила электрический минивэн i8
Li Auto представила электрический минивэн i8
Li Auto представила электрический минивэн i8
Li Auto представила электрический минивэн i8
Li Auto представила электрический минивэн i8

Модель оснащена 536-сильным электроприводом, полным приводом и заявленным запасом хода до 720 км. Максимальная скорость — 180 км/ч.

👍 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram-канал
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Китайский бренд BAW вышел на российский рынок с минивэном и внедорожником
Bentley показала странный электрический концепт EXP 15
Huawei выпустит первый универсал на базе HarmonyOS осенью 2025 года
Hyundai запустит в производство водородный суперкар N Vision 74
Продажи Jaguar обрушились на 98% на фоне провального ребрендинга
Volvo P1800 Cyan: когда инженеры плюнули на маркетинг и сделали мечту
Ferrari представила «бюджетный» суперкар Amalfi — самый доступный в линейке
Lixiang начал блокировать свои автомобили в России
Производителям автомобилей придётся вернуть кнопки
В США продают легендарный Бэтмобиль по цене нового суперкара
BMW внедрит китайский ИИ DeepSeek в свои автомобили
Lamborghini представила гибридный суперкар Temerario с V8 и тремя электромоторами
Zeekr 9X: представлен самый мощный и быстрый гибридный внедорожник в мире
МТС начала продавать автомобили
Zeekr может официально появиться в России
На Wildberries начали продавать автомобили с пробегом
В России стартовали продажи четырех новых моделей MG
Бэтмобиль из фильмов Нолана теперь в продаже
В новых Mercedes-Benz будут стоять китайские двигатели
Chery Tiggo 7 Pro загорелся во время тест-драйва

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK