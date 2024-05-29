Как работает AliExpress в России после того, как Alibaba прекратила поставки и приём рублей

Китайская компания Alibaba (владеет AliExpress) ужесточила условия для российского бизнеса, прекратив принимать рубли и оформлять поставки в Россию из-за риска санкций.

Теперь оплата с российских карт не проходит, хотя некоторые банки еще принимают платежи, но Alibaba, скорее всего, вернет средства через несколько дней. Эксперты предполагают, что российским предпринимателям придется искать альтернативные пути логистики, что увеличит их издержки и отразится на конечной стоимости товаров.

При этом многих россиян волнует вопрос, как теперь будет работает оплата и заказ товаров через AliExpress. В пресс-службе маркетплейса заявили, что платежи и доставка на территорию России функционируют в обычном режиме.