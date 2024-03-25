Как наблюдать комету Понса-Брукса сегодня ночью?

С 21 марта по 1 апреля над Землёй пролетает комета «Понса-Брукса». Это редкое явление, которое возможно наблюдать без специального оборудования. Следующий шанс увидеть эту комету таким образом представится только через 71 год.

Чтобы её увидеть, можно загрузить бесплатное приложение Sky Tonight. Вскоре вам даже не понадобится бинокль — комета может стать видимой невооруженным глазом.

Где комета Понса-Брукса будет видна сегодня ночью?

Комета 12P/Понса-Брукса перемещается из созвездия Андромеды в созвездие Рыб, а затем в созвездие Овна в течение марта. В этом месяце комета видна высоко в вечернем небе.

26-27 марта : 12P/Понса-Брукса (зв. вел. 4,7) переходит из Рыб в Овна .

: 12P/Понса-Брукса (зв. вел. 4,7) переходит из Рыб в . 31 марта: 12P/Понса-Брукса (зв. вел. 4,5) находится менее чем в 0,5° от Хамаля (зв. вел. 2,0), самой яркой звезды в созвездии Овна.

Комета Понса-Брукса в апреле

Комета Понса-Брукса начнет месяц в Овне, а затем перейдет в созвездие Тельца. В начале апреля она находится достаточно высоко над горизонтом, но в течение месяца перемещается все ближе к Солнцу на небе.

10 апреля : 12P/Понса-Брукса (зв. вел. 4,1) проходит примерно в 7° от тонкого лунного полумесяца в созвездии Овна .

: 12P/Понса-Брукса (зв. вел. 4,1) проходит примерно в 7° от тонкого в созвездии . Апрель 12 : 12P/Понса-Брукса (зв. вел. 4,1) проходит в 5° от Юпитера и Урана в Овне . Примерно в 13° над ними можно найти яркое звездное скопление Плеяды (зв. вел. 1,2).

: 12P/Понса-Брукса (зв. вел. 4,1) проходит в 5° от и в . Примерно в 13° над ними можно найти яркое звездное скопление (зв. вел. 1,2). 19-20 апреля: 12P/Понса-Брукса (зв. вел. 3, 0) перемещается из Овна в Тельца. Примерно в это время она становится видна из Южного полушария.

Что такое комета 12P/Понса-Брукса?

Комета 12P/Понса-Брукса является короткопериодической кометой типа Галлея с орбитальным периодом в 71 год. Её открыл французский астроном Жан-Луи Понс в июле 1812 года, а затем она была повторно открыта в 1883 году американским астрономом Уильямом Бруксом, получив двойное имя. Комету знали ещё в Китае в 1300-х годах.

Последний раз ближайшая к Солнцу точка орбиты кометы, перигелий, наблюдалась 22 мая 1954 года. Следующий перигелий ожидается 21 апреля 2024 года, что дает шанс увидеть комету в ближайшее время.

После отдаления от Земли 12P/Понса-Брукса совершит полный оборот вокруг Солнца за 71 год. Для многих людей появление кометы в 2024 году станет единственной возможностью её увидеть, но также есть шанс наблюдения в 2095 году, когда она достигнет перигелия 10 августа.

Однако, помимо научных данных, существует и альтернативная теория. Некоторые утверждают, что это явление не связано с кометой, а представляет собой НЛО с инопланетянами.