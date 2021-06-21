iPhone SE 3 будет классикой Apple с кнопкой Home

Появились свежие данные из Китая на тему будущего iPhone SE 3. Как утверждается, модель будет построена примерно на той же базе, что и нынешняя. Внешне она будет очень похожа на текущую версию.

В частности, заявлено использование 4,7-дюймового ЖК-экрана и кнопки Home со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID. Основная камера будет одинарной.

Помимо этого, ранее ходили слухи о том, что в разработке находится iPhone SE Plus. Это якобы модель большего размера с безрамочным экраном и сканером отпечатка в боковой кнопке включения.

При этом пока что неизвестно, планирует ли компания на самом деле выпускать такую модель или нет.

👉 Получайте самое новое в Вконтакте и Telegram