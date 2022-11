iPhone 15 и 15 Plus получат основную камеру на 48 Мп

Концепт-дизайнер Константин Миленин показал как будет выглядеть камера iPhone 15 и 15 Plus. Изображения создавались на основе утечек и слухов.

Сообщается, что базовые iPhone 15 и 15 Plus получат 48-мегапиксельный датчик камеры, который впервые использовали в этом году в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Таким способом Apple создаст разницу между нынешними базовыми iPhone 14/14 Plus и будущими iPhone 15/15 Plus.

Ожидается еще и версия iPhone 15 Ultra. Ей приписывают дополнительный перископный модуль с 8 стеклянными линзами. Такой апгрейд будет сделан, чтобы оправдать стоимость флагмана от Apple. Предполагается, что ценник iPhone 15 Ultra будет стартовать с $1350.

Также другой инсайдер сообщает, что iPhone 15/15 Plus получат дисплеи с частотой обновления 60 Гц, у Pro-версий будет 120 Гц. При этом, все смартфоны 15-ого поколения наделят вырезом Dynamic Island. В этом вопросе слухи и мнения аналитиков пока расходятся.