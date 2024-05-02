Игровые новинки за 2 мая: мрачная INDIKA, полезная Chill Pulse и строительная FOUNDRY

На удивление, 2 мая выдалось очень урожайным на самые разные новинки. Тут вам и мрачное российское приключение, и кооперативный проект про строительство и автоматизацию, и даже новая часть мотоциклетной гоночной серии. Словом, целых 6 игр на любой вкус. Теперь же самое время узнать о них подробнее и посмотреть на трейлеры.

INDIKA

Приключение от третьего лица, за которое ответственна российская студия Odd Meter и издатель 11 bit. INDIKA расскажет историю молодой монахини, которая неожиданно заручилась поддержкой дьявола и отправилась на поиски себя. За пределами монастыря она окажется в мире, будто из романов Достоевского и Булгакова, и столкнется с очень непростыми вопросами.

Chill Pulse

Chill Pulse — это Помодоро от студии Catos Game, в котором можно выбирать самые разные пиксельные сцены и музыкальное сопровождение для повышения рабочей продуктивности. Уютные локации от киберпанка до древних хижин, удобные инструменты, вроде таймера и списка задач, коллекции музыки и амбиентных звуков, а также небольшие награды.

MADiSON VR

«Перезапуск» психологического хоррора от студии Bloodlous Games, но в формате VR. Теперь игра от первого лица с захватывающим сюжетом и напряженным геймплеем откроется с новой стороны. История в MADiSON VR не претерпела изменений: нам все также предстоит завершить кровавый ритуал, на который нас толкают руки демона.

Undead Inc

Undead Inc — симулятор управления ресурсами от студии Rightsized Games и издателя Team17, в котором мы встанем во главе медицинской корпорации. Расширение офисов, наем персонала, повышение прибыли ради удовольствия боссов и многое другое. Но учтите, легальный бизнес приносит не так много денег, как нужно. Придется заглянуть за грань этики.

FOUNDRY

Больше заводов фанатам оптимизации и механизмов. Разработчики из студии Channel 3 Entertainment заручились поддержкой Paradox Interactive и представили FOUNDRY — строительный симулятор с видом от первого лица. Конечно же, с процедурной генерацией, добычей ресурсов, автоматизацией производственных линий и кооперативом для игры с друзьями.

MotoGP 24

Завершает нашу небольшую подборку ежегодная часть гоночного симулятора MotoGP 24 от компании Milestone. На этот раз еще больше официальных трасс и известных спортсменов, новые функции в режиме карьеры, улучшенный искусственный интеллект как ботов, так и системы нарушений, а также чемпионаты LiveGP каждый месяц.