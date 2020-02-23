Идентификацию всех пользователей предложили разработчикам софта

Крупнейшим медиа-холдингам и операторам связи медиа-коммуникационный союз предложил ввести дополнительное требование для производителей отечественного программного обеспечения, а именно, каждого «пользователя оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями» обязательно идентифицировать через телефонный номер.

Данная информация сообщается на портале Regulation.gov.ru в статье-отзыве союза на проект постановления правительства, который подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В проекте описывается процедура реализации принятого в конце прошлого года закона об обязательной предустановке российских программ на компьютеры и отдельные виды устройств.

На основании договора между разработчиком софта и оператором связи должна проводиться идентификация по номеру телефона.

Так же на портале Regulation.gov.ru размещен аналогичный отзыв от «МегаФона».