Huawei закроет российское подразделение по продаже телеком-оборудования

Huawei закроет в России подразделение по корпоративным продажам хранения данных и телеком-оборудования. Об этом пишет Коммерсантъ.

Закрытие офиса должно произойти с 1 января 2023 года. В нём работало около 2 тысяч сотрудников, которым предложили уволиться или перевестись в страны СНГ.

Несмотря на уход сотрудников, подразделение оставит свой российский офис и будет готов возобновить работу, когда закончится конфликт на Украине. Кроме того, Huawei оставит за собой в России центры разработок перспективных технологий, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

Решение китайского гиганта Huawei связано с рисками получить вторичные санкции, так как оборудование может использоваться в госсекторе.