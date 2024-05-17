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HONOR 200 показали на первом официальном видео-тизере

Компания HONOR опубликовала первый официальный видео-тизер нового семейства смартфонов HONOR 200, продемонстрировав дизайн устройства, который сильно напоминает HONOR 100 Pro.

В рекламном видео показан смартфон в бирюзовом цвете с глянцевой задней крышкой. Указываются характеристики основной камеры: 50 Мп, диафрагма f/1.9 и оптическая стабилизация изображения OIS. Кроме того, отмечается наличие крупного сенсора размером 1/1,3 дюйма.

Боковые грани устройства имитируют глянцевый металл, хотя выполнены из пластика. Официальный дебют HONOR 200 состоится 27 мая.

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Источник:
Weibo
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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