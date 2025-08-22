Google Meet может быть заблокирован в России | The GEEK
close
Новости

Google Meet может быть заблокирован в России

22 августа сервис столкнулся со сбоем на территории России.

Сбой в работе сервиса Google Meet 22 августа не связан с его блокировкой в России. Об этом рассказал изданию «Абзац» зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его словам, проблемы возникли из-за того, что слишком много людей одновременно начали им пользоваться после блокировки звонков в Telegram и WhatsApp. Но это не значит, что платформа не будет заблокирована в будущем.

«Приложения, которые могут следить за нашими гражданами, передавать информацию западным спецслужбам, вполне реально могут быть заблокированы. И напомню, что у нас главная задача – как можно быстрее импортозаместить все необходимые технологии и сервисы. Определенную протекцию считаю уместной»,

— Андрей Свинцов

Роскомнадзор официально заявил, что не вводил никаких ограничений в отношении Google Meet. Представители ведомства подтвердили, что сбой произошел не по их вине.

id·208422·20250822_2202
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Анонс Google Pixel Buds 2a — самые доступные наушники в линейке с ANC
Google выпустила Pixel Watch 4 — самое крупное обновление смарт-часов за всю историю
Google представила смартфоны Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold
Россияне за полгода купили более 4 млн Лабубу на сумму 3,6 млрд рублей
Gemini заработал в России. Мы проверили
Лжесотрудник Роскомнадзора через мессенджер Max похитил у россиянки 444 тыс. рублей
Депутат Госдумы потребовал вернуть звонки в Telegram и WhatsApp
В мессенджере Max уже нашли первых мошенников
Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp: чаты останутся, голоса — нет
Роскомнадзор ограничил звонки через Telegram и WhatsApp
Массовый сбой WhatsApp в России: проблемы в приложении и уведомлениях
В России запустят систему отслеживания всех полётов дронов в реальном времени
Операторы хотят запретить звонки в WhatsApp, Telegram и FaceTime
РЖД начали показывать при покупке билета места пассажиров с питомцами
Google случайно показала всю линейку Pixel 10
Раскрыты все цвета складного Google Pixel 10 Pro Fold
Раскрыты все цвета Google Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 показали во всех цветах на официальных рендерах
Google Gemini научился превращать изображения в видео со звуком
Google оштрафовали на $314 млн за слежку за Android-пользователями

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK