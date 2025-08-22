Google Meet может быть заблокирован в России

Сбой в работе сервиса Google Meet 22 августа не связан с его блокировкой в России. Об этом рассказал изданию «Абзац» зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его словам, проблемы возникли из-за того, что слишком много людей одновременно начали им пользоваться после блокировки звонков в Telegram и WhatsApp. Но это не значит, что платформа не будет заблокирована в будущем.

«Приложения, которые могут следить за нашими гражданами, передавать информацию западным спецслужбам, вполне реально могут быть заблокированы. И напомню, что у нас главная задача – как можно быстрее импортозаместить все необходимые технологии и сервисы. Определенную протекцию считаю уместной», — Андрей Свинцов

Роскомнадзор официально заявил, что не вводил никаких ограничений в отношении Google Meet. Представители ведомства подтвердили, что сбой произошел не по их вине.