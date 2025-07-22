Dreame выпустила свою первую зубную щетку с экраном и автономностью до 90 дней

Компания Dreame официально представила свою первую электрическую зубную щетку F02. Новинка уже доступна для покупки в Китае по цене 299 юаней (~$42).

Dreame F02 создана для комплексной и эффективной чистки зубов. Она сочетает в себе звуковую и вибрационную технологии очистки и три режима работы:

Бережный – для чувствительных зубов, с использованием звуковой вибрации.

Отбеливание – интенсивный режим.

Чистка – стандартный режим для ежедневного ухода.

Dreame использовала «золотой наклон» в 45 градусов для головки щетки. Такой угол соответствует методу чистки Басса, который рекомендуют стоматологи. Щетка оснащена цветным дисплеем, который показывает уровень заряда батареи, текущий режим чистки и статус процесса, а для равномерной чистки есть двухминутный таймер и напоминания каждые 30 секунд.

Кроме того, Dreame F02 получила амортизирующую насадку для уменьшения вибрации во время использования. Зубная щетка имеет защиту от воды по стандарту IPX7 и встроенный аккумулятор на 2000 мАч, который обеспечивает до 90 дней работы при стандартном использовании (две чистки в день по две минуты). Полная зарядка занимает около 5,5 часов.

Dreame F02 доступна в трех цветах: морской синий, лунный белый и мятно-зеленый.