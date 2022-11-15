Доступные наушники realme Buds T100 поступили в продажу в России

Бренд realme объявил о российском старте продаж TWS-наушников realme Buds T100. Новинка имеет двухцветный дизайн и шумоподавление на базе искусственного интеллекта.

Наушники обладают весом 40,5 г наушники и кейс, эргономикой и доступной ценой. Также есть 10 мм драйвер с титановым покрытием и композитным куполом диафрагмы. Шумоподавление на базе искусственного интеллекта снижает сторонний шум.

Устройство работает до 6 часов без кейса – и 28 часов при подзарядке от кейса. При этом, всего 10 минут подзарядки хватит для 2 часов работы. Также предусмотрены настройка через приложение realme Link, сенсорное управление, Google Fast Pair и защита от влаги IPX5.

Наушники realme Buds T100 доступны в черном и белом цветах по цене от 1 490 рублей.