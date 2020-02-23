Депутаты предложили разблокировать Telegram

Депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили снять блокировку с Telegram в России.

Решение связано также, что мессенджер активно используется властями для оповещения населения из-за ситуации с Covid-19. В качестве примера приводится, что в Telegram официально работает московский оперштаб.

В большинстве случаев Telegram работает у российских пользователей без каких-либо помех, а в случае их наличия в стране сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок. Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ из текста законопроекта

Законопроект уже направлен на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву.

Официально Telegram заблокирован на территории РФ с апреля 2018 года, потому что Павел Дуров отказался передавать властям ключи шифрования. Сам мессенджер стабильно работает даже у тех пользователей, которые не использует прокси.