Биометрия граждан будет передаваться в единую систему без разрешения владельцев

В России смогут собирать биометрические данные граждан в единую биометрическую систему (ЕБС) без согласия самих владельцев. Владелец биометрии только получит уведомление о передачи его данных. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин.

Ожидается, что новый закон будет регулировать оборот данных в государственных информационных системах. Отмечается, что это необходимо, когда оператором данных выступает частная организация.

В комитете Госдумы по информполитике заявили, что это поможет расширить сферу применения технологии безналичной оплаты с идентификацией по отпечатку пальца или чертам лица.

Кроме того, подписанный закон позволит накапливать базу данных биометрических образцов в ЕБС, что предоставит возможность расширить применение биометрических технологий в России.

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