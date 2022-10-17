Apple откажется от использования китайской флеш-памяти в iPhone

Из-за усиления экспортного контроля со стороны США Apple была вынуждена отказаться от поставок чипов флеш-памяти китайского производства. Речь идёт о чипах от компании YMTC, которая ранее лишилась всех американских сотрудников.

Это заставит Apple отказаться от 40% флеш-памяти и перейти на чипы Samsung, SK Hynix и других компаний. А это может в итоге привести к подорожанию смартфонов, поскольку памяти китайского производства стоит на 20% дешевле аналогов, хотя, по слухам, и уступает ей. Между тем, YMTC предлагает 128-слойную память 3D NAND, которая уже прошла проверку, но не поступила на производственные линии.

Первоначально планировалось, что iPhone с чипами памяти YMTC будет продаваться только на китайском рынке, но один источник утверждает, что Apple собиралась использовать её в текущих и будущих моделях. Речь как раз о тех самых 40%.

При этом отмечается, что Apple может по-прежнему использовать YMTC на местном рынке Китая, но глобальные поставки маловероятны. Также отметим, что запрет на работу с Китаем лишил компанию из Купертино одного из рычагов давления на других производителей, чтобы те тоже снижали цены.

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