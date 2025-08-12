Apple может выпустить доступный MacBook

Apple, похоже, решила всерьёз зайти в сегмент недорогих ноутбуков. По данным цепочки поставок, компания готовит MacBook с ценником в $599, что почти в два раза дешевле стартовой стоимости моделей этого года.

Ожидается, что новинка получит 12,9-дюймовый экран и чип A18 Pro. Первые партии комплектующих могут уйти в массовое производство уже к концу третьего квартала 2025 года, а презентация состоится либо в конце года, либо в начале 2026-го.

Если слухи подтвердятся, это будет самая агрессивная ценовая атака Apple на рынок ноутбуков за последние годы и возможно, удар по продажам хромбуков и ультрабюджетных Windows-моделей.