Новости

Apple может выпустить доступный MacBook

Почти вдвое дешевле нынешних моделей.

Apple, похоже, решила всерьёз зайти в сегмент недорогих ноутбуков. По данным цепочки поставок, компания готовит MacBook с ценником в $599, что почти в два раза дешевле стартовой стоимости моделей этого года.

Ожидается, что новинка получит 12,9-дюймовый экран и чип A18 Pro. Первые партии комплектующих могут уйти в массовое производство уже к концу третьего квартала 2025 года, а презентация состоится либо в конце года, либо в начале 2026-го.

Если слухи подтвердятся, это будет самая агрессивная ценовая атака Apple на рынок ноутбуков за последние годы и возможно, удар по продажам хромбуков и ультрабюджетных Windows-моделей.

id·207389·20250812_1856
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
