Приложение «Альфа-Банк» удалили из Google Play. Немногим ранее оно пропало и из App Store. Причиной тому блокирующие санкции США.
Загрузить и обновить приложение на Android-смартфоны из Google Play теперь нельзя. Однако ранее установленное работает стабильно.
Тем, кто не успел, рекомендуют пользоваться веб-версией, которая адаптирована под смартфон. Также «Альфа-Банк» предлагает загрузить APK-файл приложения с официального сайта, как это сделал ранее «Банк ВТБ».
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