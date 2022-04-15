Приложение «Альфа-Банк» удалили из Google Play. Немногим ранее оно пропало и из App Store. Причиной тому блокирующие санкции США.

Загрузить и обновить приложение на Android-смартфоны из Google Play теперь нельзя. Однако ранее установленное работает стабильно.

Тем, кто не успел, рекомендуют пользоваться веб-версией, которая адаптирована под смартфон. Также «Альфа-Банк» предлагает загрузить APK-файл приложения с официального сайта, как это сделал ранее «Банк ВТБ».

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