Карта осадков и справочник ягод: 6 приложений для осеннего отдыха на природе

Учебный год только начался, но осенние каникулы уже не за горами. Планировать семейный отдых на природе можно уже сейчас. Однако в осеннюю пору стоит учитывать множество факторов, которые могут испортить впечатление от каникул, например, внезапные дожди.

Рассказываем о том, какие приложения помогут провести время на природе всей семьей не только интересно, но и безопасно: от справочника ягод и карты осадков до сервиса первой помощи и приложения для здорового сна.

Карта осадков, чтобы не попасть под ливень

Осенний период славится не только красивыми листопадами, но и сильными дождями. Плохая погода часто портит впечатление от отдыха, особенно, если речь идет о времени на природе. Правильно спланировать семейные каникулы может, например, карта осадков от Яндекс Погоды.

Сервис поможет узнать точный прогноз в конкретном районе, позволит выбрать подходящую одежду по погоде и грамотно спланировать отдых. Благодаря технологии “Метеум”у пользователей есть возможность узнать температуру, давление, а также траекторию движения ближайших осадков. Это особенно важно, если вы собираетесь в осенний поход.

Кстати, вы тоже можете внести свой вклад в данные об осадках, чтобы каникулы других людей прошли комфортно. В Яндекс Погоде есть возможность сообщать, что в вашем районе идет дождь, — так прогноз становится еще более точным.

Справочник ягод

Осенняя пора — отличное время для похода в лес, где можно найти множество полезных ягод. Например, бруснику, дикую малину, клюкву. Но многие лесные ягоды несъедобны, а некоторые способны и вовсе отравить человека. Узнать всю информацию о ягодах на территории России и Ближнего зарубежья поможет приложение «Справочник ягод».

На сервисе есть не только вся полезная информация о съедобных и несъедобных ягодах, но и экстренные меры при отравлении ядовитыми видами. Приложение содержит около 5 фотографий для каждой ягоды с нескольких ракурсов, учитывая разные стадии роста растения. Эта функция поможет срывать только зрелые и съедобные виды плодов. Здесь также есть небольшой раздел с заготовками из собранных растений. Например, можно узнать, как готовить «сырое» варенье или ягодное повидло. Так, с помощью приложения вы привезете домой множество лесных сувениров и порадуете близких вкусным сюрпризом.

Приложение для первой помощи

Походы — популярное времяпрепровождение во время осенних каникул, однако чаще всего они проходят вдали от населенных пунктов. При таком семейном приключении нужно позаботиться о безопасности близких людей, например, взять аптечку со всем необходимым. Однако многим людям свойственно теряться при чрезвычайных ситуациях и забывать главные правила для оказания первой помощи.

Для таких случаев есть приложение «First Aid — IFRC», где вы найдете всю информацию для оказания помощи в наиболее распространенных чрезвычайных ситуациях. Запомнить главные советы помогут интерактивные тесты и пошаговые сценарии с картинками. Приложение работает без подключения к интернету и интегрировано с номерами экстренных служб. Так, вы будете готовы к любым экстренным ситуациям во время осеннего похода.

Сервис авторских экскурсий

Осенние каникулы — прекрасная возможность посетить новый город. Порой составить собственный маршрут по самым интересным местам бывает сложно, а экскурсии от официальных гидов могут стоить слишком дорого.

Посетить самые интересные места можно с помощью приложения «Tripster». Особенность сервисам в том, что гидами выступают местные жители, которые знают самые необычные достопримечательности города. Так появляется возможность забронировать недорогую авторскую экскурсию с живым общением и яркими эмоциями. Команда сервиса лично отбирает гидов и помогает им выстраивать наиболее интересные маршруты, поэтому за качество путешествия переживать не стоит.

Приложение для здорового сна

Осенью у многих появляется меланхоличное настроение. Порой оно перерастает в тревожность, что может влиять на качество сна. Это негативно отражается на путешествиях, где приходится засыпать в новой обстановке, например, в отеле или в палатке на природе.

Приложение «BetterSleep: Сон и Медитация» улучшает качество сна и снижает тревожность благодаря звуковым ландшафтам, историям и медитациям, которые можно настраивать по личным предпочтениям. На сервисе есть возможность отслеживать показатели сна и узнавать, что влияет на его качество. Здесь также есть функция таймера, создания плейлистов и раздел избранного. Так, с помощью медитаций и звукового контента, вы можете забыть об осенней грусти и недосыпе, чтобы целиком насладиться осенними каникулами.

Приложение для выгодного пикника

Когда хочется на пикник, сразу думаешь о корзинке с продуктами. Всплывают извечные вопросы: А что взять? Где купить? И как вообще лучше на всём этом сэкономить?

Здесь поможет приложение “Едадил”. Сервис предоставляет возможность составить список выгодных покупок и ознакомиться с акционными предложениями торговых сетей, которые находятся рядом. Можно посмотреть условия по кешбэку и залезть в каталоги определенных магазинов и спланировать, где и по какой цене лучше купить чай, снеки и другие вещи для пикника. Таким образом, собрать корзинку для предстоящего путешествия будет легче простого.