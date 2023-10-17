Как пользователи помогают приложениям обновляться

За обновления любого приложения отвечают разработчики, но на рынке всё больше сервисов, которые регулярно улучшаются, в том числе потому, что дают пользователям возможность вносить свою лепту в их развитие. В таком случае user experience – не полноценный инструмент развития приложения.

В подборке мы собрали топ-5 приложений, где разработчики и пользователи взаимодействуют в синергии. Благодаря этому, сервисы улучшаются намного быстрее, чем это бывает, когда создатели обособлены от своей аудитории.

Яндекс Карты

Навигационный сервис от Яндекса позволяет построить маршрут на чем угодно: будь то поездка на общественном транспорте, машине или пешком. Пользоваться сервисом можно и без подключения к сети, для этого достаточно скачать карту нужной местности.

По мере развития сервиса, разработчики опираются не только на данные спутников, но и на информации от самих пользователей. Пользователь может сообщить о любой неточности с помощью формы обратной связи, и после модерации специалисты все исправят.

Также есть сервис Народная карта. Освоив инструменты онлайн-редактора, через Народную карту можно внести любые изменения. Например, нарисовать дорогу, отметить парковку или дом, указать, где находится вход в здание. После прохождения модерации данные появляются уже в самом приложении Яндекс Карт.

Komoot

Приложение подойдет для тех, кто увлекается циклическими видами спорта: ходьбой, бегом или ездой на велосипеде. В сервисе можно выбрать маршрут или составить свой: поставить точку старта и финиша. Приложение само оценит сложность пути, покажет перепад высот местности и даже отразит тип дороги, будь то асфальтированное шоссе или настоящая тропа.

Во время пути приложение будет отслеживать вашу скорость, пройденное расстояние и время до финиша. Также можно подписаться на других пользователей и следить за их обновлениями. Так, двигаясь по маршруту, можно увидеть точки интереса других людей: достопримечательности, места отдыха и многое другое. После путешествия сервис позволяет сохранить свой маршрут и поделиться им с другими пользователями Komoot. Минус – работает приложение только на английском языке.

Мои рыбные места

Приложение-навигатор для рыбалки и не только. Сервис позволяет проложить собственный маршрут до нужной точки и сохранить все данные в базе аппа. Помимо этого, пользователи могут отмечать на карте места с хорошим уловом значком рыбы, а если встретилась поляна с подосиновиками или лисичками, то значком гриба. Пиктограммы увидят остальные пользователи приложения, что поможет им лучше построить собственный маршрут.

В ключевые фишки можно записать: голосовые подсказки, работу при заблокированном экране телефона и даже в офлайне. Никогда не знаешь, будет ли ловить сеть в том или ином месте. Работает приложение полностью на русском языке.

Navionics Boating

Одно из самых популярных приложений для навигации по воде. Внутри собраны подробные карты разных акваторий планеты. Сервис подходит не только для круизов и хождения под парусом, но и для рыбалки, дайвинга и не только.

Пользователи могут прокладывать и сохранять собственные маршруты, а приложение само определит расстояние до заданных точек. Среди дополнительных опций: прогноз погоды, график приливов и отливов, возможность вносить свои комментарии. Также внутри аппа есть сообщество, где можно делиться информацией с другими яхтсменами или дайверами. Важно, что сервис может работать и офлайн: подключение к сети необходимо для загрузки нужных карт, а навигацией можно пользоваться и через GPS.

Среди недостатков: нет поддержки русского языка, а некоторые районы недостаточно исследованы – есть проблемы с точностью глубины.

Trekkingmania

На портале собрана информация для самостоятельных путешествий по России: от маршрутов до снаряжения, которое понадобится в пути. Пользователю надо только выбрать, что подходит ему больше: поход, сплав по реке, поездка на автомобиле. Каждый маршрут проверен лично, а значит, это не гипотетический трек на карте, а тропа с указанием всех особенностей.

Каждый пользователь может поделиться личным опытом о путешествии – оставить свой отзыв и помочь другим найти лучших путь. Внутри портала также работает формат социальной сети. Во вкладке «Общение» можно оставлять свои отчеты о прогулках и походах, что делает базу сайта только больше. А еще возможно находить компанию для путешествий. Ресурс доступен полностью на русском языке.