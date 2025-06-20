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TECNO представила серию POVA 7 с ИИ, 70-Вт зарядкой и новым дизайном

Линейка включает пять моделей и выходит на глобальные рынки.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 11:01

TECNO анонсировала серию смартфонов POVA 7, в которую вошли модели POVA 7 Ultra 5G, POVA 7 Pro 5G, POVA 7 5G, POVA Curve 5G и POVA 7 Neo. Устройства получили обновлённый дизайн с чёткими линиями и сигнальным глифом для уведомлений.

TECNO представила серию POVA 7 с ИИ, 70-Вт зарядкой и новым дизайном

Флагман серии оснащён аккумулятором 6000 мАч с быстрой зарядкой 70 Вт, беспроводной зарядкой 30 Вт и чипом MediaTek Dimensity 8350 Ultimate. Дисплей: 6,78″ AMOLED 1.5K, 144 Гц, яркость до 4500 нит.

TECNO представила серию POVA 7 с ИИ, 70-Вт зарядкой и новым дизайном

Впервые в POVA интегрирован ИИ TECNO AI с ассистентом Ella, функцией «Круг для поиска», AI-редактором текстов и студией для обработки изображений.

Смартфоны серии POVA 7 скоро появятся в России.

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Источник:
The GEEK
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