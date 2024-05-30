Замена YouTube? В России готовят ещё один аналог

В конце июня в России могут представить ещё одну площадку для размещения видео, которую уже называют “аналогом YouTube”.

Как сообщил депутат ГД Антон Горелкин, на комиссии РОЦИТ покажут ещё один аналог YouTube, но также он подчеркнул, что стопроцентной замены до сих пор нет.

Он также полагает, что на иностранных хостинг-провайдеров и их реселлеров необходимо продолжать оказывать давление. Существующие меры против нарушителей закона о “приземлении” недостаточны, поэтому давление должно продолжаться, а также следует ввести запрет на рекламу.