Блогер собрал макет iPhone 14 Pro Max и сравнил с iPhone 13 Pro Max

На YouTube-канале блогера Unbox Therapy вышло видео с макетом iPhone 14 Pro Max. Устройство сделали на основе всех известных слухов, CAD-чертежей и утечек. Грядущий флагман сравнили с существующим iPhone 13 Pro Max.

В макете учли информацию о увеличенном блоке камеры и об отсутствии челки. Получилось довольно реалистично.

На цвет корпуса можно не обращать внимание, новые оттенки блогер просто не мог воссоздать.

Ранее инсайдер ShrimpApplePro также создавал макет iPhone 14 Pro Max на 3D-принтере. Посмотреть можно здесь.

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