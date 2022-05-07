Макет iPhone 14 Pro Max сравнили с iPhone 13 Pro Max

Достоверный инсайдер ShrimpApplePro создал на 3D-принтере макет iPhone 14 Pro Max. Он сравнил его с настоящим iPhone 13 Pro Max. При сравнении в глаза сразу бросается выпирающий блок камеры.

В iPhone 14 Pro и 14 Pro Max будет новый 48-мегапиксельный датчик. Из-за этого блок камеры стал намного массивнее. Также на изображениях видно, что углы новой версии стали более закругленными, а сам смартфон немного выше своего предшественника.

Также известно, что в Pro-версиях iPhone 14 не будет челки, останутся только два выреза под датчики Face ID и селфи-камеру.

Макет создавался по CAD-чертежам, которые предоставили инсайдеры Макс Вайнбах и Джон Проссер. Они уже «старые-добрые» источники, поэтому в точности информации можно не сомневаться.

Ожидается, что Apple традиционно представит линейку iPhone 14 в сентябре. Так как от версии mini купертиновцы отказались, всего будет 4 устройства: iPhone 14 и 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. Кстати, их стоимость не останется на прежнем уровне, а вырастет на $100.

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