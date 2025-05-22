Яндекс обновил «Поиск с Алисой»: теперь с рассуждениями, генерацией контента и новыми ответами

Яндекс добавил в «Поиск с Алисой» режим рассуждений, генерацию изображений и улучшенные ответы в виде статей с иллюстрациями. Новые возможности доступны всем пользователям, но без подписки действуют ограничения по числу запросов. Убрать лимиты можно через опцию «Алиса Про».
Что умеет теперь поиск
- Генерация контента. Пользователь может ввести запрос вроде «придумай заголовок» или «нарисуй картинку для презентации» — и получить текст или изображение на лету.
- Режим рассуждений. Алиса теперь может глубже разбирать сложные темы. Например, объяснить, из чего складывается стоимость постройки дома или как выбрать семейную ипотеку.
- Новые ответы. В выдаче появились мини-статьи — с подзаголовками, схемами, видео и ссылками. Работает и в браузере Яндекса на сторонних сайтах.
- Советы по выбору. Алиса подсказывает, как выбрать технику или товары, сравнивая характеристики и сценарии использования.
Что под капотом
Все новые функции работают на нейросети YandexGPT 5 Pro — она же используется для генерации текстов в «Про»-режиме. Алиса теперь анализирует страницы, отвечает на сторонних сайтах и может указывать ссылки на источник.
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