Яндекс обновил «Поиск с Алисой»: теперь с рассуждениями, генерацией контента и новыми ответами

Яндекс добавил в «Поиск с Алисой» режим рассуждений, генерацию изображений и улучшенные ответы в виде статей с иллюстрациями. Новые возможности доступны всем пользователям, но без подписки действуют ограничения по числу запросов. Убрать лимиты можно через опцию «Алиса Про».

Что умеет теперь поиск

Генерация контента. Пользователь может ввести запрос вроде «придумай заголовок» или «нарисуй картинку для презентации» — и получить текст или изображение на лету.

Пользователь может ввести запрос вроде «придумай заголовок» или «нарисуй картинку для презентации» — и получить текст или изображение на лету. Режим рассуждений. Алиса теперь может глубже разбирать сложные темы. Например, объяснить, из чего складывается стоимость постройки дома или как выбрать семейную ипотеку.

Алиса теперь может глубже разбирать сложные темы. Например, объяснить, из чего складывается стоимость постройки дома или как выбрать семейную ипотеку. Новые ответы. В выдаче появились мини-статьи — с подзаголовками, схемами, видео и ссылками. Работает и в браузере Яндекса на сторонних сайтах.

В выдаче появились мини-статьи — с подзаголовками, схемами, видео и ссылками. Работает и в браузере Яндекса на сторонних сайтах. Советы по выбору. Алиса подсказывает, как выбрать технику или товары, сравнивая характеристики и сценарии использования.

Что под капотом

Все новые функции работают на нейросети YandexGPT 5 Pro — она же используется для генерации текстов в «Про»-режиме. Алиса теперь анализирует страницы, отвечает на сторонних сайтах и может указывать ссылки на источник.