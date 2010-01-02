Владельцам мощных электросамокатов придётся сдать на права

Летом 2020 года значительно выросли продажи электрических самокатов. На этом фоне, не так давно в правительстве подготовили изменения в ПДД. Теперь водителей электрического мобильного транспорта будут делить на две категории: пешеход и водитель скутера.

В первую категорию войдут самокаты мощностью электродвигателя до 250 Вт (около 0,34 л.с.). Если мощность транспортного средства окажется выше, то потребуется водительское удостоверение категории М. Подобная категория выдаётся на управление мопедом или скутером мощностью до 4 л.с.

Само желание МВД связано с контролем мощных электросамокатов. Ведь за нарушение водителю будут грозить штрафы и прочая ответственность.

Стоит отметить, что к подобным самокатам мощностью 250 Вт относятся популярные в народе бренды Xiaomi, Ninebot и Kugoo. Особенно последний, чья мощностью может достигать до 350 Вт.