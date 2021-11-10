В Сеть слили видео с геймплеем GTA The Trilogy

На YouTube пользователь под ником okayjosh опубликовал геймплей новых ремастеров GTA III и GTA Vice City которые входят в сборник GTA The Trilogy — The Definitive Edition.

Геймплей GTA III

Геймплей GTA Vice City



Из изменений виден интерфейс с оружием в стиле GTA V, 3D-карта, улучшенное освещение и следы от взрывов. Стоит предположить, что чуть позже будет показан игровой процесс GTA San Andreas.

Выход сборника GTA: The Trilogy — The Definitive Edition состоится уже 11 ноября.