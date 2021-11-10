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Новости

В Сеть слили видео с геймплеем GTA The Trilogy

На YouTube пользователь под ником okayjosh опубликовал геймплей новых ремастеров GTA III и GTA Vice City которые входят в сборник GTA The Trilogy — The Definitive Edition.

Геймплей GTA III

Геймплей GTA Vice City

Из изменений виден интерфейс с оружием в стиле GTA V, 3D-карта, улучшенное освещение и следы от взрывов. Стоит предположить, что чуть позже будет показан игровой процесс GTA San Andreas.

Выход сборника GTA: The Trilogy — The Definitive Edition состоится уже 11 ноября.

Источник:
Reddit
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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