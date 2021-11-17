В России упала скорость мобильного интернета

В России снизилась средняя скорость мобильного интернета — почти на 3 Мбит/сек. Это произошло впервые с 2011 года.

По данным СМИ, в ноябре 2020 года средняя скорость в мобильных сетях «большой четверки» операторов составляла 24,3 Мбит/сек, а сейчас она равна уже 21,7 Мбит/сек. Источник предполагает, что это произошло из-за роста потребления трафика и повышения нагрузки на сети.

Объем трафика в мобильных сетях за год (со второго квартала 2020-го по второй квартал 2021-го) вырос на 30%, за два года — более чем на 110%. Telecom Daily

Не исключено, что свою лепту внесли и карантинные ограничения, когда люди начали больше времени проводить онлайн, работать и развлекаться удалённо. Всё это тоже увеличило нагрузку на сети.

При этом отмечается, что расширить существующий диапазон почти невозможно — нужно переходить на 5G.